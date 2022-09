Facoltà di Medicina, boom di bocciati al test d'ingresso (Di mercoledì 14 settembre 2022) La metà degli studenti che si sono presentati per superare il test di Medicina non ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20: il ministero dell'Università ha pubblicato oggi i punteggi dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 settembre 2022) La metà degli studenti che si sono presentati per superare ildinon ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20: il ministero dell'Università ha pubblicato oggi i punteggi dei ...

