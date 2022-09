Fabrizio Corona | bloccato di nuovo il suo account Instagram

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’diè stato, per la seconda volta. I motivi non sono ancora chiari ma la conferma del ban è arrivata anche dal legale dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa. Dietro al blocco del social ci potrebbero essere le ultime dichiarazioni cheaveva fatto nelle sue storie, circa la fine del matrimonio tra Ilary Blasy e Francesco Totti. Sulla coppia, infatti, aveva preannunciato parecchie rivelazioni, e ai suoi followers aveva detto di voler svelare dei retroscena sui due: Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi. ...

La vicenda in questione ha fatto parlare anche personalità molto famose, comee addirittura Rocco Siffredi , il noto attore di film per adulti, che hanno detto la loro sulla ...Nuovo attacco dia Ilary Blasi: prima che gli venisse bloccato il profilo Instagram, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato le dichiarazioni che l'ex della conduttrice, Sean Brocca , gli avrebbe inviato. ...Sean Brocca è l'ex fidanzato di Ilary Blasi: la conduttrice e l'ex modello sono stati insieme un anno, ma cosa sappiamo di luiL'account Instagram di Fabrizio Corona è stato di nuovo bloccato, forse per le dichiarazioni su Ilary Blasi e Francesco Totti.