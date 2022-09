Fabrizio Corona: bloccato (di nuovo) il suo account Instagram (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’account Instagram di Fabrizio Corona è stato bloccato, per la seconda volta. I motivi non sono ancora chiari ma la conferma del ban è arrivata anche dal legale dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa. Dietro al blocco del social ci potrebbero essere le ultime dichiarazioni che Corona aveva fatto nelle sue storie, circa la fine del matrimonio tra Ilary Blasy e Francesco Totti. Sulla coppia, infatti, aveva preannunciato parecchie rivelazioni, e ai suoi followers aveva detto di voler svelare dei retroscena sui due: Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi. ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’diè stato, per la seconda volta. I motivi non sono ancora chiari ma la conferma del ban è arrivata anche dal legale dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa. Dietro al blocco del social ci potrebbero essere le ultime dichiarazioni cheaveva fatto nelle sue storie, circa la fine del matrimonio tra Ilary Blasy e Francesco Totti. Sulla coppia, infatti, aveva preannunciato parecchie rivelazioni, e ai suoi followers aveva detto di voler svelare dei retroscena sui due: Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi. ...

