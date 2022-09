Fabrizio Corona bannato da Instagram dopo gli “indizi” su Totti e Blasi | «Pensiamo a vie legali»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il profilodinon è più visibile. Cos’è successo? Nei dibattiti sulle varie piattaforme, si propendeva addirittura per l’ipotesi di una rimozione volontaria da parte del fotografo dei vip, soprattuttoi tentativi di Francescodi mettersi in contatto con lui in DM. In realtà, le cose starebbero diversamente, come confermato a Repubblica dal legale di, Ivano Chiesa. Infatti, la rimozione del profilosarebbe un’azione diretta della piattaforma, contro cui verranno probabilmente presi provvedimenti. LEGGI ANCHE > La replica dila rimozione del video diinsanguinatodi...

