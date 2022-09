F1 | stagione da incubo per Lewis Hamilton Il 2022 sarà il suo anno peggiore?

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ormai ci sono pochi dubbi in merito al nome del Campione del Mondo di F1. Per la matematica la contesa iridata è ancora aperta, ma di fatto si è già chiusa. Max Verstappen andrà a conquistare il secondo titolo consecutivo. Resta solo da capire con quante gare d’anticipo e se l’olandese riuscirà a stabilire una serie di primati relativo al numero di successi. Allo spettacolaredi Super Max fa da contraltare un’annata sottotono da parte di chi, la F1, l’ha dominata letteralmente fino all’altro ieri. Parliamo di, per il quale si sta facendo sempre più concreto lo spettro di dover archiviare la peggiordella carriera. Dopo un inizio difficile, durante il quale spesso e malvolentieri si è trovato alle spalle del nuovo compagno di squadra George Russell, il trentasettenne britannico aveva ...

FIMCISLROMAGNA : RT @cislromagna: Oggi alle 11 davanti all’hotel Il Gabbiano di Bellaria Igea-Marina, si terrà un presidio organizzato da Fisascat Cisl Roma… - AmorosoCisl : RT @cislromagna: Oggi alle 11 davanti all’hotel Il Gabbiano di Bellaria Igea-Marina, si terrà un presidio organizzato da Fisascat Cisl Roma… - marinelli_franz : RT @cislromagna: Oggi alle 11 davanti all’hotel Il Gabbiano di Bellaria Igea-Marina, si terrà un presidio organizzato da Fisascat Cisl Roma… - Cisl_ER : RT @cislromagna: Oggi alle 11 davanti all’hotel Il Gabbiano di Bellaria Igea-Marina, si terrà un presidio organizzato da Fisascat Cisl Roma… - cislromagna : Oggi alle 11 davanti all’hotel Il Gabbiano di Bellaria Igea-Marina, si terrà un presidio organizzato da Fisascat Ci… -

il Resto del Carlino

Ora su TimVision arriva la quintadi " The handmaid's tale ", dal 15 settembre . Continua ... L'non ha ancora fine...... questarenziana, di una intuizione generosa di Walter Veltroni, nella breve... lasciando il passo ai 'giovani - vecchi' dalle idee retrograde e superate e a prospettive adi ... Riviera da incubo per 23 stagionali "L’azienda non paga lo stipendio" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Camerieri e addetti alle pulizie assunti negli hotel di Bellaria non riescono a contattare i datori di lavoro. La Fisascat Cisl denuncia: "Impiegati dall’Asi con un contratto pirata e ora senza la men ...