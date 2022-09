F1, GP Singapore: Verstappen si laurea campione del mondo 2022 se... (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c'è più dubbio, su chi sarà il campione del mondo 2022. Max Verstappen deve solo scoprire quale sarà la pista ad incoronarlo al termine di una stagione trionfale. Mancano sei gare alla fine, il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c'è più dubbio, su chi sarà ildel. Maxdeve solo scoprire quale sarà la pista ad incoronarlo al termine di una stagione trionfale. Mancano sei gare alla fine, il ...

Ginu_x : @diegocatalano77 @FUnoAT E in mezzo a tutto sto casino per 'un mondiale combattuto fino all'ultima gara', le redazi… - SassoMarcoSF91 : Pirelli rende nota la nomination per Singapore e Giappone #F1 #Formula1 #news #newsf1 #stagione2022 #singaporegp… - MarianoFroldi : RT @antorendina: Verstappen ha già il primo match point a Singapore, a sei gare dal termine della stagione e io devo leggere di Ferrari rit… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: Con una combinazione di risultati favorevoli, Max Verstappen potrebbe ottenere il bis iridato già a Marina Bay #F1 #It… - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ?? Max #Verstappen, una stagione straordinaria che potrebbe archiviarsi già a Singapore ?? Il fuoriclasse della #RedBull… -