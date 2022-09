Europei di basket, niente da fare per l’Italia: Azzurri sconfitti al supplementare, la Francia va in semifinale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si interrompe ai quarti di finale il cammino della nazionale italiana agli Europei di basket. Gli Azzurri sono stati battuti dalla Francia per 93-85 dopo un tempo supplementare. I ragazzi guidati dal ct Gianmarco Pozzecco sono partiti con il freno a mano tirato, poi hanno firmato un parziale di 31-18 nel terzo quarto e, a 5 secondi dal termine, con il punteggio fermo sul 77-77 hanno fallito due tiri liberi. Il match si è così deciso al tempo supplementare, con la Francia che è stata più precisa sotto canestro. Ora i transalpini dovranno affrontare venerdì prossimo la vincente di Slovenia e Polonia, quarto di finale in programma stasera, 14 settembre. La finale si giocherà il 18 settembre alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. September 14, 2022 September 14, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si interrompe ai quarti di finale il cammino della nazionale italiana aglidi. Glisono stati battuti dallaper 93-85 dopo un tempo. I ragazzi guidati dal ct Gianmarco Pozzecco sono partiti con il freno a mano tirato, poi hanno firmato un parziale di 31-18 nel terzo quarto e, a 5 secondi dal termine, con il punteggio fermo sul 77-77 hanno fallito due tiri liberi. Il match si è così deciso al tempo, con lache è stata più precisa sotto canestro. Ora i transalpini dovranno affrontare venerdì prossimo la vincente di Slovenia e Polonia, quarto di finale in programma stasera, 14 settembre. La finale si giocherà il 18 settembre alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. September 14, 2022 September 14, ...

