Europei di Basket | Francia-Italia | partita strepitosa | fuori gli Azzurri

SkySport : ULTIM'ORA BASKET Europei, Italia eliminata ai quarti La Francia vince 93-85 all'overtime #SkySport #Italbasket #SkyEurobasket - SkySportNBA : ???????? Forza azzurri! Dalle 16.45 Italia-Francia su Sky Sport Arena e NOW, o sul nostro liveblog #SkySport… - Eurosport_IT : ??????????????????? L'urlo dell'Italia: forza Azzurri!!! ???????? - Umastru1 : - ilpost : L’Italia è stata eliminata dagli Europei maschili di basket -

DIRETTA ITALIA FRANCIA (RISULTATO 62 - 56): FINE 3° QUARTO Italia Francia 62 - 56 : il terzo quarto agli2022 non inizia bene. I Bleus sono sempre concreti, trovano con Rudby Gobert e Guerschon Yabusele le soluzioni giuste per attaccare il nostro canestro con continuità e mantengono un ...A Berlino la sfida per un posto in semifinale Italia e Francia in campo a Berlino per i quarti di finale deglidi2022. Gli azzurri del ct Pozzecco, reduci dal successo contro la Serbia, cercano il pass per la semifinale. L'Italia affronta una selezione che vanta giocatori di livello Nba come ...Eurobasket 2022: la Nazionale di Pozzecco si arrende all’overtime ai francesi trascinati da Gobert Niente da fare, il miracolo non è riuscito. Per un soffio. L’Italia si arrende alla Francia all’overt ...Francia-Italia, come era previsto, è stata una sfida appassionante, ricca di spettacolo e tante emozioni. Un inizio in salita per l’Italia di Pozzecco, nel match valido per i quarti di finale dell’Eur ...