Europei basket 2022, Pozzecco: "Fiero degli azzurri, Italia ha dato tutto" (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – "Non potete capire quanto io sia Fiero dei miei giocatori". Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale di basket, si esprime così dopo l'eliminazione nei quarti di finale degli Europei 2022. L'Italia è stata sconfitta all'overtime 93-85 dalla Francia. "Tutti possono vedere ciò che hanno fatto in campo, la dedizione, l'impegno e il cuore che hanno messo. Io solo però so quanto abbiamo lottato e sudato ogni giorno in ogni singolo allenamento fin dall'inizio del raduno. È per questo che sono rammaricato per loro. Complimenti alla Francia perché è un top team e da tale non ha mai mollato ma forse stasera meritavamo di andare avanti. Con la Serbia abbiamo sorpreso tutti e l'abbiamo fatto di nuovo stasera, pur non riuscendo a passare il turno",

