Europa povera di risorse (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'attuale deficit di gas e petrolio dell'Unione ne rimarca la dipendenza per elementi cruciali nella produzione, importati necessariamente da Paesi come Cina, Stati Uniti e Russia. Ma è possibile sottrarsi al destino - rischioso - di continente «trasformatore»? Con la consueta lucidità, l'analista della società di investimenti Kairos Alessandro Fugnoli descrive così il fragile destino che aspetta l'Europa: «L'America è autosufficiente nell'energia ed è un mercato poco aperto al commercio. Cina e Russia, insieme, sono anch'esse autosufficienti. L'Europa, che non ha materie prime e ha un modello basato sulle esportazioni, è il vaso di coccio del nuovo mondo bipolare». Nella sua sofisticata newsletter settimanale Il rosso e il nero lo strategist ha rincarato la dose spiegando che «con il costo dell'energia più alto del mondo, l'Europa ...

