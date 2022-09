Europa League, Arsenal-Psv sarà recuperata il 20 ottobre. Rinviata sfida tra Gunners e Manchester City (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arsenal-Psv sarà recuperata giovedì 20 ottobre alle ore 19. Lo ha deciso l’Uefa, che ha fissato per questa data il recupero del match della seconda giornata di Europa League che era stato rinviato in virtù dei problemi di ordine pubblico e organizzativi legati al lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II, che non avrebbe consentito alla polizia a Londra di gestire la situazione allo stadio Emirates. Contestualmente, la sfida tra Arsenal e Manchester City del 19 ottobre, turno infrasettimanale di Premier League, è stata Rinviata dalla FA. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022)-Psvgiovedì 20alle ore 19. Lo ha deciso l’Uefa, che ha fissato per questa data il recupero del match della seconda giornata diche era stato rinviato in virtù dei problemi di ordine pubblico e organizzativi legati al lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II, che non avrebbe consentito alla polizia a Londra di gestire la situazione allo stadio Emirates. Contestualmente, latradel 19, turno infrasettimanale di Premier, è statadalla FA. SportFace.

