Europa contro Google: confermata la multa da 4,1 miliardi di euro (Di mercoledì 14 settembre 2022) La giustizia europea segna un’altra decisiva vittoria nella battaglia al monopolio tecnologico di Google. La decisione del Tribunale dell’Unione infligge una multa di oltre 4,1 miliardi di euro alla società L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 settembre 2022) La giustiziapea segna un’altra decisiva vittoria nella battaglia al monopolio tecnologico di. La decisione del Tribunale dell’Unione infligge unadi oltre 4,1dialla società L'articolo proviene da il manifesto.

steph_sejourne : Al Parlamento ????, i portavoce della Meloni ci hanno rimproverato di 'fare campagna' contro di loro. Ma lo rivendi… - davcarretta : 'Questa è l'autocrazia contro la democrazia'. 'Con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l'Europa prevarrà'. - bendellavedova : Putin ha scatenato una guerra contro l’Ucraina e l’Europa, con armi e gas: è essenziale che gli elettori sappiano s… - arbiter46664 : RT @kuliscioff: 'Per due volte dopo il 2014 delegazioni parlamentari 5 Stelle andarono in Crimea a sostenere la posizione annessionista fil… - MariaCr68567895 : RT @Libero_official: Corte dei Conti del #Lussemburgo contro #VonderLeyen: 'Trattative condotte in segreto. E ora non vuole renderne conto'… -