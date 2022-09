EuroBasket, Quarti di finale: Italia eliminata dalla Francia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quarti di finale degli Europei maledetti per l'Italbasket. Anche in questa edizione, e per la quarta volta consecutiva, gli Azzurri sono fuori dalla competizione ad un passo dalla qualificazione alle sfide che portano sul... Leggi su today (Di mercoledì 14 settembre 2022)didegli Europei maledetti per l'Italbasket. Anche in questa edizione, e per la quarta volta consecutiva, gli Azzurri sono fuoricompetizione ad un passoqualificazione alle sfide che portano sul...

ItaliaTeam_it : ???????????????????? ???? ??????. ???? All’overtime vince la Francia, una magnifica Italia eliminata ai quarti di finale.… - Italbasket : Quarti di finale, di nuovo. Un palcoscenico prestigioso, di nuovo. Francia vs Italia, di nuovo. Non ?? Vediamo ?? L’… - Italbasket : ??????-À-?????? ?? È finalmente l’ora dei Quarti di Finale di @EuroBasket ?? ???? vs ???? ? 17:15 ??EuroBasket Arena, Berlin… - Gastaxxx : RT @ItaliaTeam_it: ???????????????????? ???? ??????. ???? All’overtime vince la Francia, una magnifica Italia eliminata ai quarti di finale. #ItaliaTeam |… - SaraNY07 : RT @ItaliaTeam_it: ???????????????????? ???? ??????. ???? All’overtime vince la Francia, una magnifica Italia eliminata ai quarti di finale. #ItaliaTeam |… -