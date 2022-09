Eugea Mediterranea | due incidenti sul lavoro al conservificio di Potenza | cosa è successo

USB_Basilicata : ?? CRONACA - Due incidenti sul lavoro all’Eugea Mediterranea di Lavello, grave un operaio - almayer78 : RT @TgRaiBasilicata: #Lavello, doppio #incidente sul #lavoro in una industria di conserve alimentari: grave un operaio. #cronaca #Gaudiano… - TgRaiBasilicata : #Lavello, doppio #incidente sul #lavoro in una industria di conserve alimentari: grave un operaio. #cronaca… -

Gli infortuni sono avvenuti a distanza di tre ore. Un 35enne di Napoli è stato travolto da un getto di vapore: gravissimo, è ricoverato al Centro grandi ustioni del Cardarelli. Mentre erano in corso i ...Infortuni sul lavoro a Lavello - Barbarossa (Ugl): 'E' veramente paradossale il verificarsi di due gravi incidenti sul lavoro alla, un'azienda di conserve alimentari di Gaudiano di Lavello (PZ). Un operaio è stato investito da un forte getto di vapore e subito è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'...Gli infortuni sono avvenuti a distanza di tre ore. Un 35enne di Napoli è stato travolto da un getto di vapore: gravissimo, è ricoverato al Centro grandi ustioni del Cardarelli. Mentre erano in corso i ...Martedì 13 settembre 2022 – “Indignazione e rabbia per questo ennesimo incidente sul lavoro oggi a Gaudiano di Lavello (PZ) presso l’ex conservificio Corac ...