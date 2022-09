Estorsioni a Pogba, arrestato il fratello Mathias e altre 3 persone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il fratello di Paul Pogba, Mathias Pogba, autore di diversi video contro il campione del mondo francese nelle ultime settimane, è stato arrestato insieme ad altre 3 persone. Un primo fermo di polizia è avvenuto martedì sera e gli altri 3 sono avvenuti mercoledì, secondo una fonte giudiziaria, come riporta Le Parisien. Secondo una fonte a conoscenza della questione, Mathias Pogba si è presentato agli inquirenti mercoledì pomeriggio. In una denuncia depositata il 16 luglio presso la Procura di Torino, Paul Pogba ha denunciato tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro. Tale denuncia ha portato all'apertura di un'indagine preliminare da parte della Procura di Parigi il 3 agosto, poi di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildi Paul, autore di diversi video contro il campione del mondo francese nelle ultime settimane, è statoinsieme ad. Un primo fermo di polizia è avvenuto martedì sera e gli altri 3 sono avvenuti mercoledì, secondo una fonte giudiziaria, come riporta Le Parisien. Secondo una fonte a conoscenza della questione,si è presentato agli inquirenti mercoledì pomeriggio. In una denuncia depositata il 16 luglio presso la Procura di Torino, Paulha denunciato tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro. Tale denuncia ha portato all'apertura di un'indagine preliminare da parte della Procura di Parigi il 3 agosto, poi di ...

