Estorsione a Pogba | il fratello Mathias si è consegnato alla polizia | fermate altre tre persone

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua l’inchiesta per la presuntaai danni del campione della Juventus Paul. Oggi si èalle autorità francesi il, arrestato insieme adtrenelle scorse ore. L’indagine è partita da una denuncia fatta dal calciatore franceseprocura di Torino il 16 luglio scorso, in cui affermava di aver subito un ricatto multimilionario da parte di criminali legati a suo. Poco prima,aveva pubblicato online un video in cui prometteva di diffondere “grandi rivelazioni” sul conto del. Nelle settimane successive, le accuse hanno portato all’apertura di un’indagine a Parigi percon armi, sequestro di ...

sportface2016 : +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - LaStampa : Estorsione a Pogba, arrestato il fratello Mathias e altri tre - annamarone : RT @robypava: Arrestato in Francia il Mathias Pogba, fratello maggiore di Paul, con l'accusa di estorsione. Con lui altre tre persone. - ItsGabbo05 : RT @sportface2016: +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - CaninoRosita : RT @Adnkronos: #Pogba, arrestato il fratello per estorsione: il caso. -

...preliminare della Procura di Parigi per "e tentata" da parte di una banda organizzata. Questa era stata aperta lo scorso 3 agosto, in seguito alla denuncia che Paul...Il calciatore della Juventus aveva denunciato un ricatto ...Pogba sotto shock, è successo poco fa: terremoto che scuote anche la Juventus. Risultati clamorosi dell'inchiesta avviata due mesi fa ...Il fratello maggiore di Paul Pogba, Mathias, e altre tre persone sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore della Juventus. Math ...