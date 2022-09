EssilorLuxottica e Armani, sì alla partnership pluriennale (Di mercoledì 14 settembre 2022) EssilorLuxottica rinnova l’accordo di licenza con il Gruppo Armani. L’intesa ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e AX Armani Exchange. L’accordo in essere, in vigore dal 1° gennaio 2013 e con scadenza 31 dicembre 2022, è rinnovato per 15 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Oltre 30 anni di amiciziaIl primo incontro risale al 1988, quando il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e lo stilista Giorgio Armani avviano la loro collaborazione per portare gli occhiali a marchio Armani, realizzati con materiali di altissima qualità, eccellenza produttiva e artigianalità, sul mercato globale. È l’inizio di una ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) EssilorLuxottica rinnova l’accordo di licenza con il Gruppo. L’intesa ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Giorgio, GiorgioPrivé, Emporio, EA7 Emporioe AXExchange. L’accordo in essere, in vigore dal 1° gennaio 2013 e con scadenza 31 dicembre 2022, è rinnovato per 15 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Oltre 30 anni di amiciziaIl primo incontro risale al 1988, quando il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e lo stilista Giorgioavviano la loro collaborazione per portare gli occhiali a marchio, realizzati con materiali di altissima qualità, eccellenza produttiva e artigianalità, sul mercato globale. È l’inizio di una ...

