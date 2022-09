Eros Ramazzotti | finalmente l’annuncio che tutti aspettavano | “Sono emozionato…”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)lascia i fan senza parole earrivacheloro stavano aspettando… un annuncio attraverso il qualeil cantante ha deciso di rompere il silenzio. È un momento davvero molto travagliato nelle vita di, il quale ha deciso di parlare a cuore aperto ai propri fan rivelando qualcosa di molto importante che lo riguarda in prima persona. Il cantante, quindi, nella sua pagina Instagram ha pubblicato un messaggio che ha subito lasciato i fan senza parole, i quali non sidi certo un messaggio simile pubblicato proprio dain persona.esce allo scoperto: ...

Snoopy60658293 : @LaPaola110 Anche Eros Ramazzotti - gianner : @GoFabiusgo Probabilmente Snoop Dogg e Eros Ramazzotti - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - COSE DELLA VITA - sixpascal4 : Eros Ramazzotti Lei Però (1997) Eros Ramazzotti - Lei Però (1997) - ingiro_concerti : 17/09/2022 - Eros Ramazzotti - Agrigento -

Silenzio stampa anche da parte di mamma Michelle Hunziker e papà, che secondo le indiscrezioni sarebbero felicissimi di diventare nonni. Anche gli amici della coppia non si ...Nel frattempo però la figlia die Michelle Hunziker e il compagno non hanno ancora ufficialmente confermato la dolce attesa : l'influencer continua a postare sui suoi profili social ...Aurora Ramazzotti è incinta Sembrerebbe di sì. Nonostante l’influencer non abbia ancora confermato la notizia, sono comparse le prime ...Aurora Ramazzotti incinta del primo figlio con Goffredo Cerza che nascerà a gennaio. Anche se il gossip lanciato dal settimanale Chi non è stato confermato (né smentito) ...