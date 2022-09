Equitazione, Mondiali Pratoni del Vivaro 2022: scelto il quartetto azzurro per la prova di dressage (Di mercoledì 14 settembre 2022) I FEI World Championships ai Pratoni del Vivaro entrano finalmente nel vivo. Domani le prime due sessioni della prova di dressage, alle ore 09:30 e 14:00, che poi proseguirà venerdì. Sedici i team al via, con le prime sette classificate che otterrano il pass olimpico per Parigi 2024. La commissione di selezione dell’Italia, composta da Francesco Girardi, Direttore Sportivo per le discipline olimpiche, Giacomo Della Chiesa e Katherine Lucheschi, ha scelto per il quartetto azzurro Susanna Bordone (con Imperial van de Holtakkers), Marco Cappai (Uter), Arianna Schivo (Quefira de l’Ormeau) e Giovanni Ugolotti (Duke of Champions). Evelina Bertoli (Fidjy des Melezes) gareggerà invece a titolo individuale. CALENDARIO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) I FEI World Championships aidelentrano finalmente nel vivo. Domani le prime due sessioni delladi, alle ore 09:30 e 14:00, che poi proseguirà venerdì. Sedici i team al via, con le prime sette classificate che otterrano il pass olimpico per Parigi 2024. La commissione di selezione dell’Italia, composta da Francesco Girardi, Direttore Sportivo per le discipline olimpiche, Giacomo Della Chiesa e Katherine Lucheschi, haper ilSusanna Bordone (con Imperial van de Holtakkers), Marco Cappai (Uter), Arianna Schivo (Quefira de l’Ormeau) e Giovanni Ugolotti (Duke of Champions). Evelina Bertoli (Fidjy des Melezes) gareggerà invece a titolo individuale. CALENDARIO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO ...

