Energia | Letta | ' Pnrr ha già regole adattamento | nessun bisogno di rinegoziazione'

Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Il Pnnr al suo interno ha già le regole di adattamento rispetto ai costi dell'Energia sbandati, non c'è bisogno di alcuna rinegoziazione". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato ad Ancona dalla giornalista Daniela Preziosi.

