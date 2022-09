Energia: Letta, 'fermare gli extra profitti' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Bisogna fermare gli extra profitti che non funzionano con una tassazione che consenta di venire incontro alle famiglie e alle imprese che hanno avuto un costo così spaventoso". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato ad Ancona dalla giornalista Daniela Preziosi, riprendendo anche quanto affermato oggi dalla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Bisognagliche non funzionano con una tassazione che consenta di venire incontro alle famiglie e alle imprese che hanno avuto un costo così spaventoso". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervistato ad Ancona dalla giornalista Daniela Preziosi, riprendendo anche quanto affermato oggi dalla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

