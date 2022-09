Energia e transizione | i rischi di nuove dipendenze

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre l’Europa è in ginocchio per l’aggravarsi della crisi energetica, nella giornata di ieri, si è svolto un importante incontro a Praga chea di passare inosservato ma dalle cui conclusioni si può dedurre quale potrebbe essere, auspicabilmente, la posizione dell’Ue sulle sfide del futuro. Perché se è vero che l’attuale crisi ha messo a nudo le carenze della leadership europea in questi ultimi decenni nell’affrontare la politica energetica, dall’altro lo stimolo non potrà che essere quello di evitare di perseverare negli stessi errori del passato, seppur in contesti geopolitici molto differenti. Perché svincolare la nostra dipendenza da petrolio e gas, ricorrendo alle rinnovabili, richiederà di guardare comunque verso il suolo prima di poter beneficiare di sole e vento. Entro il 2030, la domanda europea per i materiali di terre rare per le turbine eoliche ...