Energia: commercianti Venezia stracciano bollette in piazza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un centinaio di piccoli imprenditori hanno strappato le bollette di gas e luce stamani, nel centro di Mestre (Venezia), per protestare contro i costi alle stelle dell'Energia. Nel corso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un centinaio di piccoli imprenditori hanno strappato ledi gas e luce stamani, nel centro di Mestre (), per protestare contro i costi alle stelle dell'. Nel corso della ...

fisco24_info : Energia: commercianti Venezia stracciano bollette in piazza: L'iniziativa simbolica a Mestre con Camera di commercio - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: In piazza Ferretto i titolari degli esercizi pubblici: contro il caro energia chiedono immediati interventi del Governo #… - TgrRaiVeneto : In piazza Ferretto i titolari degli esercizi pubblici: contro il caro energia chiedono immediati interventi del Gov… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #caroenergia Appelli e mobilitazioni in tutto il #Veneto . Si comincia a Mestre, in piazza Ferretto alle 10.30, con la pr… - TgrRaiVeneto : #caroenergia Appelli e mobilitazioni in tutto il #Veneto . Si comincia a Mestre, in piazza Ferretto alle 10.30, con… -