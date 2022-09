Empoli, infrazione al naso per Satriano: servirà la mascherina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo lo scontro con Cristante durante Empoli Roma, Satriano sarà costretto ad usare la mascherina per una infrazione del naso Martin Satriano dovrà indossare una mascherina. Dopo lo scontro con Cristante in Empoli Roma in cui l’attaccante azzurro ha avuto la peggio, l’uruguaiano ha rimediato una infrazione del naso. L’episodio aveva causato le proteste dell’Empoli, soprattutto dopo l’espulsione di Akpa Akpro in uno scontro di gioco violento ma involontario, molto simile allo scontro tra il centrocampista giallorosso e Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo lo scontro con Cristante duranteRoma,sarà costretto ad usare laper unadelMartindovrà indossare una. Dopo lo scontro con Cristante inRoma in cui l’attaccante azzurro ha avuto la peggio, l’uruguaiano ha rimediato unadel. L’episodio aveva causato le proteste dell’, soprattutto dopo l’espulsione di Akpa Akpro in uno scontro di gioco violento ma involontario, molto simile allo scontro tra il centrocampista giallorosso e. L'articolo proviene da Calcio News 24.

