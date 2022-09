Elisabetta II | aveva previsto quel tragico destino | La sua lungimiranza ha sconvolto i sudditi

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La reginaII era una donna dalle capacità straordinarie, mal’intuizione in tempi non sospetti ha lasciato veramente tutti senza parole. Solo leipredetto. ReginaII (fonte web)Proprio in queste ore idi Sua Maestà la reginaII, stanno percorrendo l’interminabile fila presso la cattedrale di San Gils per dare l’ultimo saluto a Sua Maestà. Un cordoglio intimo, silenzioso, ma intenso vissuto da tutta la popolazione inglese e non solo. La Regina, una delle donne più influenti del pianeta La Regina, Sua Maestà, era senza dubbio una delle donne più influenti del pianeta e durante la sua lunghissima ...