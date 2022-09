Elisabetta | Biden ha telefonato a re Carlo III 2

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) - Nel corso della sua telefonata con reIII,ha ricordato la gentilezza e l'ospitalità della Regina, quando lo scorso giugno il presidente la First Lady Usa furono ospitati al Castello di Windsor.- riferisce la Casa Bianca - ha anche parlato della grande ammirazione del popolo americano per la Regina, la cui dignità e costanza hanno reso ancora più profonda l'amicizia duratura e il rapporto speciale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il presidenteha espresso il proprio desiderio di continuare lo stesso stretto rapporto con il re.

TheItalianTimes : ?? I FUNERALI di THE QUEEN ?? Per l’ultimo saluto alla #ReginaElisabetta, adottate misure di sicurezza straordinari… - SperoniUlises : RT @SkyTG24: Funerali regina Elisabetta: i leader del mondo che parteciperanno, da Mattarella a Biden - iMoliere : RT @AleksL74: #FERMITUTTI! ECCO LA PROVA! Colossale gaffe dell'ambasciata ucraina a #Londra. Una gaffe degna di quelle di nonno #Biden! Su… - giovann04040087 : RT @AleksL74: #FERMITUTTI! ECCO LA PROVA! Colossale gaffe dell'ambasciata ucraina a #Londra. Una gaffe degna di quelle di nonno #Biden! Su… - MarceVann : RT @AleksL74: #FERMITUTTI! ECCO LA PROVA! Colossale gaffe dell'ambasciata ucraina a #Londra. Una gaffe degna di quelle di nonno #Biden! Su… -

I funerali della reginaII, lunedì prossimo, saranno le esequie più imponenti mai avvenute nel Regno Unito da ...degli Stati Uniti La Casa Bianca ha confermato che il presidente Joe...Solo al presidente americano, Joe, sarà concesso il privilegio di spostarsi per le strade di ... La bara diII è costruita in quercia inglese , rivestita di piombo ed è stata realizzata ...(Adnkronos) – Nel corso della sua telefonata con re Carlo III, Biden ha ricordato la gentilezza e l’ospitalità della Regina Elisabetta, quando lo scorso giugno il presidente la First Lady Usa furono o ...A Londra attesi capi di Stato da tutto il mondo e milioni di cittadini nell'evento più imponente che il Regno Unito abbia mai visto. Severe le misure dalla camera ardente alla cerimonia ...