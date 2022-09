Elezioni, ultime notizie in diretta. Calenda: "Pd-M5s disastrosi come un governo Salvini, Meloni, Berlusconi" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chi votare alle Elezioni del 25 settembre: i programmi e gli schieramenti in campo Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chi votare alledel 25 settembre: i programmi e gli schieramenti in campo

Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - ArtiPal82 : @MarcoRizzoPC ahahaahh senti chi parla!! Rizzo, ma lei chi è? Le ultime volte che si è presentato alle elezioni ha… - lella_50 : RT @silvio_garofalo: Travaglio è felicissimo per la controffensiva ucraina. Orsini ha votato Zelensky alle ultime elezioni. La Di Cesare è… - MattiaMorbidoni : RT @SkyTG24: #Elezioni politiche, il 'dossier Russia' accende lo scontro in campagna elettorale. LIVE - SkyTG24 : #Elezioni politiche, il 'dossier Russia' accende lo scontro in campagna elettorale. LIVE -