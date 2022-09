(Di mercoledì 14 settembre 2022) Unaminatoria è apparsa sui muri esterni delladi Fratelli d'Italia in via Alghero a. "Nervi (anche se la r assomiglia molto a una v, ndr) tesi, fasci appesi", è la frase ...

EugenioBerto70 : Elezioni: si infiamma campagna, scritta su sede FdI Cagliari - voceditalia : Elezioni 2022: polemica su soldi russi a partiti infiamma campagna - tvprato : Elezioni, lo sport infiamma il dibattito. Romei: “Berruto ministro”. La replica di Pieri: “Pd interessato solo ai v… - ST09972061 : RT @LegaSalvini: AREZZO, MATTEO #SALVINI INFIAMMA LA PIAZZA E INVITA SUL PALCO LA CONTESTATRICE - gatta_pantera : RT @LegaSalvini: AREZZO, MATTEO #SALVINI INFIAMMA LA PIAZZA E INVITA SUL PALCO LA CONTESTATRICE -

Agenzia ANSA

Una scritta minatoria è apparsa sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia in via Alghero a Cagliari. "Nervi (anche se la r assomiglia molto a una v, ndr) tesi, fasci appesi", è la frase ...Ma intanto proprio ieri è trapelata dalla capitale federale Usa una notizia che... "Sono anni che la Russia cerca di influenzare lein Occidente e in Italia aveva scommesso ... Elezioni: si infiamma campagna, scritta su sede FdI Cagliari - Cronaca Una scritta minatoria è apparsa sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia in via Alghero a Cagliari. (ANSA) ...Mancano solo undici giorni alle elezioni politiche e la campagna elettorale si infiamma. Nessun confronto diretto ma i partiti schierano i pezzi grossi. Parte domani il Pd con Susanna ...