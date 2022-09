Elezioni: Salvini, 'mai chiesti o presi soldi dalla Russia, unica cosa che portai fu Masha e orso' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia, l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni, Masha e orso. Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c'é nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl. "Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Maie mai, rubli, euro, dinari, dollari, l'chea casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni,. Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c'é nulla. Altraè lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha presolo dica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Rtl. "Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia, ...

