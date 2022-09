Elezioni: Salvini, fake news, mai presi soldi dalla Russia (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini,ospite di Non stop news su RTL 102.5. "Strano che ogni volta, a dieci giorni dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Mai chiesti e mai, rubli, euro, dinari, dollari". Lo dice il leader della Lega Matteo,ospite di Non stopsu RTL 102.5. "Strano che ogni volta, a dieci giorni dal ...

