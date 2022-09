Elezioni, Salvini: “Fake news, mai presi soldi dalla Russia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO – “Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Non stop news” sull’emittente radiofonica RTL 102.5. “Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste Fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica. Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia bollette, cartelle e lavoro. Chi aiuta la Lega lo fa in Italia, in modo trasparente e spontaneo”, ha concluso Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO – “Mai chiesti e mai, rubli, euro, dinari, dollari”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, ospite di “Non stop” sull’emittente radiofonica RTL 102.5. “Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha presolo dica. Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia bollette, cartelle e lavoro. Chi aiuta la Lega lo fa in Italia, in modo trasparente e spontaneo”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

