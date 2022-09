Elezioni: Salvini, 'd'accordo con Meloni ma mi stupiscono ritardi nello stanziare soldi' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Io non do patenti, con Giorgia vado d'accordo sostanzialmente su tutto, ci stiamo preparando a governare questo Paese per i prossimi cinque anni. Devo dire che questa prudenza, questi rinvii e ritardi nello stanziare i soldi per aiutare gli italiani in difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas mi stupiscono. Aiutare le persone a vivere è un dovere: è meglio mettere 30 miliardi a debito adesso e salvare un milione di posti di lavoro". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl, rispondendo alle parole di Di Battista che definisce la Meloni 'draghiana' sullo scostamento di bilancio. "Chiedo ai responsabili economici di Fratelli d'Italia e del Partito democratico - conclude - firmiamolo insieme questo decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Io non do patenti, con Giorgia vado d'sostanzialmente su tutto, ci stiamo preparando a governare questo Paese per i prossimi cinque anni. Devo dire che questa prudenza, questi rinvii eper aiutare gli italiani in difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas mi. Aiutare le persone a vivere è un dovere: è meglio mettere 30 miliardi a debito adesso e salvare un milione di posti di lavoro". Lo dice il leader della Lega Matteoa Rtl, rispondendo alle parole di Di Battista che definisce la'draghiana' sullo scostamento di bilancio. "Chiedo ai responsabili economici di Fratelli d'Italia e del Partito democratico - conclude - firmiamolo insieme questo decreto ...

