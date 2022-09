Elezioni | Rosato a ex-Fi campani | ' grazie per adesione a Terzo Polo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Aderire alsignifica assumersi l'impegno di costruire uno spazio politico che sia punto di riferimento per chi non si riconosce nello scontro ideologico, spesso strumentale, tra destra e sinistra, che oggi dimostrano di non avere contenuti e soprattutto di non saper dare risposte alle preoccupazioni e ai problemi degli italiani”. Così il presidente di Italia Viva Ettorecommenta l'aldei parlamentari ex forzisti Domenica De Siano, i deputati Carlo Sarro e Antonio Pietrangelo, oltre che dell'ex consigliere regionale campano Armando Cesaro. "A loro il mio ringraziamento, sicuro che insieme sapremo lavorare bene per costruire la nostra Italia sul Serio”.