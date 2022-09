Elezioni | Meloni | ' ministri che parlano di salvezza nazionale pensano alla loro salvezza'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Un governo dicon tutti dentro, se non ci dovesse essere una maggioranza? E' uno scenario non si realizzerà". Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia Giorgiaa Radio 24. "Non ci ho pensato - aggiunge - perché sono convinta che avremo una maggioranza. Quelli che chiedono che Fratelli d'Italia apra a un governo di unitàsono attualidel governo Draghi, e quello che vogliono è un governo di, non di. Laè un governo stabile, politico, che duri 5 anni".

meb : Volantinaggio a Largo Argentina a Roma con tanti amici e amiche di #ItaliaSulSerio. Saremo la sorpresa di queste el… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani interviene nella discussione con una previsione sulle prossime #elezioni...… - repubblica : Metropolis/169 - Elezioni, Speranza (Pd): 'Meloni e Salvini fanno l'occhiolino ai no-vax' - fm347153 : RT @cjmimun: ELEZIONI: MELONI, FDI NON PRENDE SOLDI DAGLI STRANIERI - mario0549 : RT @elevisconti: Non mi fido di Meloni, perchè ha indossato la maschera della moderata due giorni prima delle elezioni, perchè va da Vox, p… -

In un'intervista a Repubblica , Franceschini sostiene che, a dieci giorni dalle, il vento ... Questo 'vento di agosto' si è provvisoriamente collocato sulla falsa novità di. Ma ora lo ...... "Sapevamo da anni che i russi spendono per influenzare lein tutto l'Occidente. Cercano ... Giorgiaannuncia una querela a Repubblica per l'intervista dell'ex ambasciatore Kurt Volker: "...La Russia ha trasferito segretamente dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per ese ...