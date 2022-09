Elezioni, Luigi Bosco: Da centrodestra proposte di ritiro candidatura verso Noi Di Centro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “È sconcertante l’approccio che i vertici del Centrodestra campano stanno avendo nei confronti dei candidati di Noi Di Centro in corsa per le Elezioni del prossimo 25 settembre. proposte di ritiro candidatura a fronte di offerte di ogni tipo che offendono la dignità dei candidati ed evidenziano come queste forze politiche siano davvero alla frutta”. E’ quanto sostiene, in una nota, Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “È sconcertante l’approccio che i vertici delcampano stanno avendo nei confronti dei candidati di Noi Diin corsa per ledel prossimo 25 settembre.dia fronte di offerte di ogni tipo che offendono la dignità dei candidati ed evidenziano come queste forze politiche siano davvero alla frutta”. E’ quanto sostiene, in una nota,, segretario regionale di Noi di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

