Elezioni: Letta, 'sulla parità non basta dire non si torna indietro, dobbiamo andare avanti' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Non ci accontentiamo di dire che non si torna indietro sulle politiche per la parità, perchè l'Italia è indietro. dobbiamo andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di fare della prossima legislatura quella utile per completare il corpo di norme e comportamenti che consentano all'Italia di andare avanti". Lo ha detto Enrico Letta all'incontro 'Siamo pari' per illustrare le proposte sulle politiche contro la violenza nei confronti delle donne, sull'occupazione femminile e la parità salariale. "Il nostro impegno è quello per fare in modo che le politiche di parità riescano a essere estese a tutti gli ambiti della vita delle persone", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Non ci accontentiamo diche non sisulle politiche per la, perchè l'Italia è. Il nostro obiettivo è quello di fare della prossima legislatura quella utile per completare il corpo di norme e comportamenti che consentano all'Italia di". Lo ha detto Enricoall'incontro 'Siamo pari' per illustrare le proposte sulle politiche contro la violenza nei confronti delle donne, sull'occupazione femminile e lasalariale. "Il nostro impegno è quello per fare in modo che le politiche diriescano a essere estese a tutti gli ambiti della vita delle persone", ha ...

