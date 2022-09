Elezioni: Letta, 'su fondi russi chiediamo chiarimento del governo prima del voto' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - Sui fondi russi ai partiti bisogna "chiedere la verità prima del voto. Lo chiediamo al governo, se ha evidenze bisogna che vengano immediatamente mostrate, devono essere oggetto del dibattito politico in Italia. chiediamo al governo di dirlo subito e che sia fatta chiarezza su una vicenda gravissima di per se". Lo ha detto Enrico Letta nel messaggio ai candidati del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - Suiai partiti bisogna "chiedere la veritàdel. Loal, se ha evidenze bisogna che vengano immediatamente mostrate, devono essere oggetto del dibattito politico in Italia.aldi dirlo subito e che sia fatta chiarezza su una vicenda gravissima di per se". Lo ha detto Enriconel messaggio ai candidati del Pd.

