Elezioni | Letta | ' perchè la Lega non disdice rapporto con Russia unita?'

Roma, 14 set (Adnkronos) - "A prescindere da quello che sta accadendo, chiediamo che la Lega disdica il rapporto con Russia unita. Ci chiediamo perchè non lo faccia, perchè tenga un rapporto con il principale partito russo responsabile politicamente di quello che accadendo in Ucraina". Lo ha detto Enrico Letta al sito del Foglio.

