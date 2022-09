Elezioni: Letta, 'ok definitivo Ue salario minimo, ora anche in Italia' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "È definitivamente approvata. La direttiva europea sul salario minimo ha appena ottenuto il via libera del Parlamento Europeo a Strasburgo. Ora è tempo di approvarla in Italia. #scegli". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "È definitivamente approvata. La direttiva europea sulha appena ottenuto il via libera del Parlamento Europeo a Strasburgo. Ora è tempo di approvarla in. #scegli". Così Enricosu twitter.

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - demagistris : Letta va alle elezioni alleato con Bonelli/Fratoianni, ma dice che non farà un governo con loro. Ammette che i voti… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli a Letta: “No alleanza di governo? Non siamo qualcosa di cui vergognarsi, mi lascia perplesso” - brichiel : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Letta:… - controsistemacv : RT @vocedelpatriota: Elezioni, Delmastro (FdI): Letta chiarisca suoi affari con Cina -