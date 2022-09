Elezioni: Letta, 'Meloni contraddittoria, atlantista e euroscettica alla polacca' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - Nella posizione internazionale della Meloni "c'è una contraddizione evidente, la posizione della Meloni è alla polacca. La Polonia ha fatto una scelta netta di atlantismo ma allo stesso tempo in Europa è euroscettica, un unicum in Europa. Mi sembra che la posizione della Meloni si sovrappone a quella polacca". Lo ha detto Enrico Letta al sito del Foglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - Nella posizione internazionale della"c'è una contraddizione evidente, la posizione della. La Polonia ha fatto una scelta netta di atlantismo ma allo stesso tempo in Europa è, un unicum in Europa. Mi sembra che la posizione dellasi sovrappone a quella". Lo ha detto Enricoal sito del Foglio.

