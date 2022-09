Elezioni | Letta | ' draghismo ultim' ora Meloni non gabba nessuno'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Questo tentativo didell''ora" di Giorgia"non riesce are". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervistato ad Ancona dalla giornalista Daniela Preziosi.

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - demagistris : Letta va alle elezioni alleato con Bonelli/Fratoianni, ma dice che non farà un governo con loro. Ammette che i voti… - caiodark : @OGiannino Io ho il sospetto che Letta saluterà il PD dopo le elezioni fin dal giorno che Draghi è caduto. È stato… - Giuly0013 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Letta:… -

Partiti, governo e politica verso le: le ultime notizie Caccia Questo contenuto è ...ha sbagliato tutto" Emma Bonino a teatro conquista gli under 30: "Facciamo qualcosa insieme" ...: "Governo convochi il Copasir". La Lega minaccia querele, Salvini: "Facciano nomi e cognomi" AGGIORNAMENTI A CURA DELLA REDAZIONE 13 Settembre 2022 Aggiornamenti ora per oraSabato 17 settembre il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà a Reggio Calabria. Ci vediamo alle ore 18.30 a piazza Duomo per dare sostegno ai nostri candidati alle prossime elezioni p ...Ancona, 14 set. (Adnkronos) – “Questo tentativo di draghismo dell’ultim’ora” di Giorgia Meloni “non riesce a gabbare nessuno”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato ad Ancon ...