**Elezioni: Letta, 'chiedo a tutti i leader impegno chiaro su vaccinazioni anti Covid dopo il voto'** (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Propongo un patto a tutti i partiti, un impegno a dire la verità sul fatto che la campagna vaccinale debba continuare. Chiediamo a tutti i leader politici, soprattuto a destra, di dire chiaramente che la campagna di vaccinazione continuerà dopo il 25 settembre. Chi non lo farà si fa complice delle ambiguità e delle strizzate d'occhio ai no vax e ai no mask, ambiguità che hanno fatto male al Paese. Noi prendiamo l'impegno per fare delle vaccinazioni il perno delle strategie per debellare definitivamente il Covid e le altre varianti. Ci aspettiamo che altri non siamo ambigui". Lo ha detto Enrico Letta presentando, con Roberto Speranza, il programma elettorale sulla Sanità. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Propongo un patto ai partiti, una dire la verità sul fatto che la campagna vaccinale debba continuare. Chiediamo apolitici, soprattuto a destra, di dire chiaramente che la campagna di vaccinazione continueràil 25 settembre. Chi non lo farà si fa complice delle ambiguità e delle strizzate d'occhio ai no vax e ai no mask, ambiguità che hanno fatto male al Paese. Noi prendiamo l'per fare delleil perno delle strategie per debellare definitivamente ile le altre vari. Ci aspettiamo che altri non siamo ambigui". Lo ha detto Enricopresentando, con Roberto Speranza, il programma elettorale sulla Sanità.

