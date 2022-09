**Elezioni: Letta, 'chiarezza su fondi russi, inquietante tentativo di inquinare democrazia'** (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Non so se esistono prove ma noi chiediamo di sapere come stanno le cose. Credo che dal 2014 ci sia una forte presenza russa di influenza. In un dibattito a febbraio con la Le Pen, lei ammise che aveva ottenuto forti prestiti da una banca russa. Su questi temi ci deve essere chiarezza, chiediamo trasparenza, informazioni, che si sappia effettivamente come stanno le cose. E' inquietante quello che sta succedendo, lo sforzo russo di inquinare le democrazie dei Paesi occidentali e in Europa". Lo ha detto Enrico Letta a Tg1 mattina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Non so se esistono prove ma noi chiediamo di sapere come stanno le cose. Credo che dal 2014 ci sia una forte presenza russa di influenza. In un dibattito a febbraio con la Le Pen, lei ammise che aveva ottenuto forti prestiti da una banca russa. Su questi temi ci deve essere, chiediamo trasparenza, informazioni, che si sappia effettivamente come stanno le cose. E'quello che sta succedendo, lo sforzo russo dile democrazie dei Paesi occidentali e in Europa". Lo ha detto Enricoa Tg1 mattina.

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - demagistris : Letta va alle elezioni alleato con Bonelli/Fratoianni, ma dice che non farà un governo con loro. Ammette che i voti… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli a Letta: “No alleanza di governo? Non siamo qualcosa di cui vergognarsi, mi lascia perplesso” - Caramel89409333 : RT @VanniniSilvio: @CarloCalenda @EnricoLetta Da un segretario di partito che ha abbracciato il vero pazzo, che ha parlato di Stalingrado e… - SonsofAcMilan : Ricordo che il PD è stato al governo 5 anni consecutivi con Letta e Gentiloni senza approvare tutte le leggi sui di… -