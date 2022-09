Elezioni: Letta, 'blocco navale? No, serve cooperazione rafforzata europea' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "blocco navale? No serve una cooperazione rafforzata europea. Siccome a livello europeo, sulle politiche migratorie, è impossibile farla con Orban e coi polacchi, la mia proposta è che noi con gli altri Paesi facciamo una politica migratoria complessiva europea in grado sia di gestire i flussi d'ingresso e che di redistribuire in caso ci siano flussi eccessivi che toccano un Paese". Così Enrico Letta a Fanpage. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "? Nouna. Siccome a livello europeo, sulle politiche migratorie, è impossibile farla con Orban e coi polacchi, la mia proposta è che noi con gli altri Paesi facciamo una politica migratoria complessivain grado sia di gestire i flussi d'ingresso e che di redistribuire in caso ci siano flussi eccessivi che toccano un Paese". Così Enricoa Fanpage.

