**Elezioni: Letta, 'accordi con Russia da premier? nel 2013 Putin parte comunità'** (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "In quel 2013 ho partecipato all'ultimo G7 che era un G8 con Putin che era al tavolo dei leader e poi al G20 che fu ospitato proprio a Putin a San Pietroburgo e Obama era lì. Fino a quel momento Putin era ancora parte di una comunità, poi è cambiato tutto e se fosse stato l'anno successo non avremmo firmato quegli accordi". Così Enrico Letta a Fanpage sui 38 accordi commerciali con la Russia firmati da presidente del Consiglio nel 2013. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "In quelhocipato all'ultimo G7 che era un G8 conche era al tavolo dei leader e poi al G20 che fu ospitato proprio aa San Pietroburgo e Obama era lì. Fino a quel momentoera ancoradi una, poi è cambiato tutto e se fosse stato l'anno successo non avremmo firmato quegli". Così Enricoa Fanpage sui 38commerciali con lafirmati da presidente del Consiglio nel

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - demagistris : Letta va alle elezioni alleato con Bonelli/Fratoianni, ma dice che non farà un governo con loro. Ammette che i voti… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli a Letta: “No alleanza di governo? Non siamo qualcosa di cui vergognarsi, mi lascia perplesso” - raffaellamucci1 : RT @FratellidItalia: Elezioni, Bignami: Letta spieghi suo coinvolgimento in società Delaware - aldocardoni : Elezioni, Bignami: Letta spieghi suo coinvolgimento in società Delaware -