Elezioni | Chiara Ferragni prende posizione | “Il 25 settembre fate sentire la vostra voce”

repubblica : Elezioni, Chiara Ferragni prende (ancora) posizione sul voto: 'Fate sentire la vostra voce il 25 settembre' [a cura… - LaStampa : L’appello al voto di Chiara Ferragni: “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre” - SkyTG24 : Elezioni, l’appello di Chiara Ferragni ad andare a votare: “Fate sentire la vostra voce” - REVOLP : RT @direpuntoit: #ChiaraFerragni rilancia un post sulle #ElezioniPolitiche2022 e provoca la reazione di @Ignazio_LaRussa: 'La sfido a tre m… - aldopastore : Ma non è che il post che ha condiviso :'' 'apriteilcervello' era diretto a lei ed al marito? Chiara Ferragni prend… -

L'influencer condivide su Instagram il post di una pagina 'antifascista' e 'antirazzista', sostenitrice delle battaglie Lgbt+. 'Combattete ...A due settimane dallepolitiche The Post Internazionale chiama a raccolta a Bologna i principali partiti in corsa ... Alessandro Di Battista, l'ex sindaca di Torino,Appendino, la ...Esce di nuovo dal silenzio Chiara Ferragni, che sceglie di rompere dall’apoliticità tipica degli influencer. “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre”, la raccomandazione della blogger milanese, c ...L'influencer rilancia il post di una pagina Instagram che invita a impegnarsi per combattere l'astensionismo ed evitare la vittoria del centrodestra. E La Russa replica: "Se vinciamo, faccia tre mesi ...