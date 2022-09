Elezioni: Calenda, 'la destra non governerà, Meloni inesperta, avanti con Draghi' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Non ci sono due coalizioni. Possiamo votare la Meloni, ma non governerà, tantomeno la sinistra che dovrebbe allearsi con i 5 stelle. Dunque l'unica soluzione seria è votare Terzo polo e cercare di tenere Draghi dov'è". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda in una intervista a Il Messaggero. "Se ti accingi a governare un paese senza l'esperienza necessaria ti fai male, e la Meloni si farà male - insiste il leader del Terzo polo - l'unica soluzione per tenere l'Italia sui binari è continuare con una larga coalizione e con Mario Draghi. L'abbiamo già visto con Salvini, con i 5 stelle. Incarnano la rabbia degli italiani, si vota, e quando vanno al governo crollano nei sondaggi". Nessuna collaborazione con un eventuale governo Meloni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Non ci sono due coalizioni. Possiamo votare la, ma non, tantomeno la sinistra che dovrebbe allearsi con i 5 stelle. Dunque l'unica soluzione seria è votare Terzo polo e cercare di teneredov'è". Lo dice il leader di Azione Carloin una intervista a Il Messaggero. "Se ti accingi a governare un paese senza l'esperienza necessaria ti fai male, e lasi farà male - insiste il leader del Terzo polo - l'unica soluzione per tenere l'Italia sui binari è continuare con una larga coalizione e con Mario. L'abbiamo già visto con Salvini, con i 5 stelle. Incarnano la rabbia degli italiani, si vota, e quando vanno al governo crollano nei sondaggi". Nessuna collaborazione con un eventuale governo, ...

