“Ecco quanti milioni”. Francesco Totti e Ilary Blasi, scoperto il patrimonio choc da dividere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non tutti se lo sarebbero aspettato, la maggioranza non ha apprezzato la cosa, ma il Corriere della Sera è stato finora uno dei quotidiani che si è occupato maggiormente della scottante e infinita faccenda riguardante la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una separazione milionaria, della quale oggi ha svelato dettagli. Cifre da capogiro, possedimenti di ogni tipo, aziende divise tra i famigliari e accessori di lusso. milioni e milioni. L’ex sportivo intramontabile simbolo dell’As Roma, Francesco Totti, come tutti sanno giorni fa ha pure rilasciato un’intervista a proposito della sua discussa separazione dalla moglie Ilary Blasi, dalla quale ha avuto i tre amati figli Cristian (2005), Chanel ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non tutti se lo sarebbero aspettato, la maggioranza non ha apprezzato la cosa, ma il Corriere della Sera è stato finora uno dei quotidiani che si è occupato maggiormente della scottante e infinita faccenda riguardante la fine del matrimonio tra. Una separazione milionaria, della quale oggi ha svelato dettagli. Cifre da capogiro, possedimenti di ogni tipo, aziende divise tra i famigliari e accessori di lusso.. L’ex sportivo intramontabile simbolo dell’As Roma,, come tutti sanno giorni fa ha pure rilasciato un’intervista a proposito della sua discussa separazione dalla moglie, dalla quale ha avuto i tre amati figli Cristian (2005), Chanel ...

NunziaCentanni : RT @WILCHE91: @Sarita_Libre @SilviaPortavoce @serpanama1 @NunziaCentanni @greygooseonice @EhmYana @simonasuriano @dorianasarli @Sarita_Libr… - WILCHE91 : @Sarita_Libre @SilviaPortavoce @serpanama1 @NunziaCentanni @greygooseonice @EhmYana @simonasuriano @dorianasarli… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Dalla #Roma alla #Salernitana, dal #Milan alla #Juve: ecco le nuove gerarchie per i rigoristi ? - ZonaBianconeri : RT @SOSFanta: ?? Dalla #Roma alla #Salernitana, dal #Milan alla #Juve: ecco le nuove gerarchie per i rigoristi ? - SOSFanta : ?? Dalla #Roma alla #Salernitana, dal #Milan alla #Juve: ecco le nuove gerarchie per i rigoristi ?… -