Ecco i cibi che spariscono mentre si mangiano | la dieta definitiva

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Alcunifarebbero dimagrire proprioli si mangia. Si tratta dei cosiddetti "a calorie negative": avrebbero un numero così basso di calorie che consumarli e attivare la digestione farebbe bruciare più dell'apporto calorico del cibo stesso. "In parole semplici significa che il corpo “brucia” una certa quantità di energia (ossia calorie) per la trasformazione del cibo, dalla masticazione alla vera e propria digestione nello stomaco fino all'assorbimento dei nutrienti a livello intestinale", ha spiegato la dietista e nutrizionista Jessica Benacchio, citata dal Corriere della Sera. Tra gli alimenti di questo tipo ci sono innanzitutto frutta e verdura, ma anche le spezie. In ogni caso, secondo gli esperti è necessario masticare bene e a lungo per aiutare la digestione e quindi attivare tutto il processo. Scendendo ...

Corriere della Sera

