Ecco cosa stanno facendo gli americani | Monti sgancia la bomba sul voto

Mario Monti commenta a Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber, le notizie sul dossier Usa che dimostrerebbe i finanziamenti da parte della Russia a diversi partiti di Paesi europei. L'Italia a quanto pare non figurerebbe nella lista, ma il centrosinistra sta usando questi argomenti per attaccare e soprattutto infangare il centrodestra. E così l'ex premier lancia il sasso e ritira la mano, attaccando tra le righe la destra: "Sarei sorpreso se nessuna parte di questi finanziamenti fosse andata a partiti italiani...". Poi fa una riflessione chiara: "Gli americani che tirano fuori questo dossier farebbero bene a chiarire la loro posizioni. Un dossier senza dettagli, una mossa del genere è comunque un'ingerenza sulla campagna elettorale". E su questo punto è convenuto anche Massimo Cacciari, anche lui ospite, in collegamento di ...

